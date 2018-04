Lazio empata com o Napoli e assume ponta no Italiano

Depois de um primeiro tempo equilibrado, com poucas chances de gol, a Lazio sofreu na segunda etapa. O Napoli, que jogou com sua equipe titular, atacou com mais força e só não conseguiu a vitória por causa de grandes defesas do goleiro Marchetti. O time napolitano, com 15 pontos, ocupa atualmente a sexta colocação na tabela de classificação.

No outro jogo deste sábado, o Milan perdeu a chance de assumir a primeira colocação, também de forma provisória. Em Florença, a equipe de Milão ficou no empate sem gols com a Fiorentina, e assumiu a segunda posição, com 21 pontos. A igualdade fora de casa encerrou uma série de cinco vitórias consecutivas do Milan no Campeonato Italiano.