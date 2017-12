Lazio entra na briga por França Alemanha ou Itália? O destino de França pode estar entre um desses países da Europa. O atacante do São Paulo, em princípio, interessava ao Bayer Leverkusen e ao Borussia Dortmund. Agora, há reviravolta, pois a Lazio entrou na parada e é forte concorrente para contar com os gols do artilheiro. Em troca, além de dinheiro, mandaria César, antigo sonho dos dirigentes tricolores. O problema é o alto salário do lateral. "No meio do ano, o São Paulo ignorou oferta do futebol alemão de US$ 10,5 milhões pelo jogador", confidencia dirigente de um clube paulista. "Agora, está desesperado, pois não consegue negociá-lo." O presidente Paulo Amaral pode anunciar nesta terça-feira a definição do caso França, além de divulgar a lista de dispensados para o ano que vem e a possível contratação de reforços. "Já sabemos quem vai ficar", é o que se limita a dizer o dirigente. O meia Lúcio Flávio, do Paraná, esteve nesta segunda-feira à tarde em São Paulo para acertar detalhes de transferência para o Morumbi. Com a ?sombra? do paranaense e a garantia de que o São Paulo é irredutível em sua oferta para a renovação de contrato, o empresário do meia Adriano, seu irmão Juliano Gerlin, enviou nova proposta para os dirigentes. "A vontade do Adriano é de permanecer e um acordo está próximo", garantiu. Mas Paulo Amaral pensa de forma diversa. "A diferença é enorme."