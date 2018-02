Lazio faz acordo e evita a falência A Lazio apresentou um acordo com seus credores nesta terça-feira, no Tribunal da cidade Tívoli, na Itália, e evitou que fosse decretada a sua falência - era o último dia de prazo. O tradicional clube italiano deve US$ 181,75 milhões, que, com o refinanciamento da dívida, precisam ser pagos em 23 parcelas anuais. ?Agora pode se dizer que a Lazio está salva?, disse o advogado do clube, Gianmichele Gentile, após levar toda a documentação ao Tribunal. Alguns torcedores da Lazio estiveram na frente do Tribunal nesta terça-feira. E, inclusive, ameaçaram ?queimar a cidade? caso fosse decretada a falência do clube. A Lazio começou a se endividar seriamente na presidência de Sergio Cragnotti, que era dono da Cirio, empresa que faliu em 2002. O último título italiano do time foi na temporada 99/2000.