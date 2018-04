Lazio faz aos 45, bate Parma e avança na Copa da Itália

ROMA - Um gol aos 45 minutos do segundo tempo definiu a classificação da Lazio às quartas de final da Copa da Itália, nesta terça-feira. Jogando em casa, no Estádio Olímpico do Roma, a atual campeã da competição não deixou o jogo ir até a prorrogação vencendo o Parma por 2 a 1, no jogo único das oitavas de final.

O colombiano Perea foi o herói da vitória. Foi ele quem aproveitou rebote de Bajza para abrir o placar, aos 25 minutos de jogo. Depois, já nos acréscimos da partida, recebeu cruzamento da direita na pequena área, matou a bola na cara do goleiro, e bateu com classe para o fundo das redes.

O único gol do Parma no jogo saiu dos pés de Biabiany, aos 43 minutos do primeiro tempo, num lance curioso. Após o cruzamento da direita, o francês escorregou sozinho na área. Mas a marcação estava tão frouxa que ele teve tempo de se levantar, dominar, e bater para o gol.

Na próxima etapa da Copa da Itália, na semana do dia 29 de janeiro, a Lazio enfrenta quem passar entre Napoli e Atalanta, que jogam na quarta-feira, em Nápoles. Juventus, Fiorentina, Roma e Udinese também já estão classificados. Todos mandaram as oitavas de final em suas casas.