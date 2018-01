Lazio formaliza proposta por Rivaldo A equipe romana da Lazio decidiu fazer uma nova tentativa para ter o meia-atacante Rivaldo, do Barcelona e da seleção brasileira. O presidente do clube, Sergio Cragnotti, disse hoje que formalizou uma proposta de compra ao Barcelona e ofereceu a quantia de US$ 41 milhões pelo passe do jogador. ?Nós fizemos a nossa proposta e agora esperamos a resposta?, declarou Cragnotti. Segundo a agência de noticias italiana Ansa, o presidente romano deve viajar para o Brasil ainda nesta terça-feira para negociar diretamente com o jogador. A Lazio deverá propor um contrato de três anos ao atleta, que tem vínculo com o Barcelona até o final do ano que vem. "Quero que os espanhóis me dêem uma resposta antes do final de semana. Precisamos decidir isso logo. Se eles disserem não, vamos partir para outras opções, afinal o Rivaldo não é o único grande jogador do mundo. Há muitos outros tão bons quanto ele?, disse. Rivaldo, de 29 anos, diz que pretende permanecer no Barcelona. ?Minha intenção é continuar no clube. Só vou embora, se o meu presidente disser publicamente que pretende vender-me?, disse o jogador, em sua página na internet (www.Rivaldo10.com).