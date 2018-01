Lazio ganha da Fiorentina e sobe para a quarta posição no Campeonato Italiano

Com a Juventus cada vez mais líder e perto da conquista do sexto título consecutivo do Campeonato Italiano - já tem sete pontos de vantagem -, a briga pela segunda colocação promete muita emoção. A derrota da Roma justamente para a equipe de Turim reacendeu a luta pela posição, que vale vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. E nela está a Lazio, que neste domingo bateu a Fiorentina por 3 a 1, no estádio Olímpico, em Roma, pela 17.ª rodada.

O resultado positivo em casa faz com que a Lazio ultrapasse o Milan, que empatou na rodada com a Atalanta, na tabela de classificação. O time romano subiu para 34 pontos, contra 33 do de Milão. A líder Juventus tem 42 pontos, contra 35 da Roma e 34 do Napoli, que fica à frente da Lazio no saldo de gols (19 a 14). Já a Fiorentina faz campanha apenas regular e é a oitava colocada, com 26 pontos.

Em campo, a Lazio mostrou superioridade e construiu uma boa vantagem no primeiro tempo. Aos 23 minutos, Balde Diao Keita abriu o placar. Pouco antes do intervalo, aos 49, Lucas Biglia fez o segundo em uma cobrança de pênalti. Na segunda etapa, a Fiorentina pressionou, perdeu um pênalti com Josip Ilicic logo no início e conseguiu diminuir com Mauro Zárate, aos 20. Mas não teve forças para empatar e ainda levou o terceiro, aos 45, de Daniel Radu.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em outro duelo deste domingo, muitos gols e emoção. No estádio Luigi di Ferraris, em Gênova, o Genoa recebeu o então lanterna Palermo e parecia encaminhar uma tranquila vitória até a metade do segundo tempo, quando vencia por 3 a 1. Mas aí veio um apagão e o time da Sicília conseguiu a virada para 4 a 3, sendo que os dois últimos - de Andrea Rispoli e Aleksandar Trajkovski - saíram nos instantes finais.

O resultado positivo tirou o Palermo da lanterna, que agora é do Pescara, mas não da zona de rebaixamento. O clube siciliano subiu para a 19.ª colocação com nove pontos, um a mais que o último colocado. Tem a mesma pontuação do Crotone e cinco a menos que o Empoli, o primeiro fora da degola. Já o Genoa estaciona nos 23 pontos, em 12.º lugar.