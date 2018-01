Lazio goleia Chievo, sobe no Italiano e desbanca Inter de Milão

A Lazio goleou o Chievo neste domingo e se manteve na briga pelas primeiras posições do Campeonato Italiano. Ao aplicar 5 a 1 no rival, em casa, o time de Roma desbancou a Inter de Milão, ainda que provisoriamente, e alcançou a terceira colocação da tabela.

+Confira a tabela de classificação do Campeonato Italiano

+Em revanche, Napoli vence Atalanta e aumenta vantagem na liderança do Italiano

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O triunfo levou a Lazio aos 43 pontos, superando a Inter por apenas um ponto. O time de Milão, no entanto, soma 42 e ainda vai receber a Roma neste domingo. O Chievo segue com 22 pontos, na 13ª colocação.

A contagem da Lazio foi aberta aos 23 minutos de jogo, quando Luis Alberto recebeu cruzamento rasteiro da direita e bateu para as redes. O Chievo, contudo, buscou o empate apenas dois minutos depois, com Manuel Pucciarelli.

Os anfitriões, então, foram para cima em busca do segundo gol. E ele veio com Sergej Milinkovic-Savic em chute da entrada da área, aos 32. O mesmo Milinkovic-Savic anotou o terceiro, aos 23 da etapa final, ao receber enfiada pela direita e bater de primeira e de voleio para o gol.

O quarto gol veio aos 37. Bastos recebeu perto da entrada da área, dominou com tranquilidade e finalizou colocada. A bola desviou no marcador e enganou o goleiro. Selando a goleada, Nani anotou o quinto gol aos 41, ao bater para as redes entre três marcadores, da entrada da área.

Tentando se aproximar dos primeiros colocados, a Sampdoria fez a lição de casa ao vencer a Fiorentina por 3 a 1. Quagliarella marcou os três gols dos anfitriões, que chegaram aos 33 pontos, na sexta colocação da tabela. Também nesta disputa, a Udinese apenas empatou com o SPAL por 1 a 1. Chegou, assim, aos 29 pontos e segue em oitavo lugar.

Ainda nete domingo, o Bologna aplicou 3 a 0 no lanterna Benevento, em casa, enquanto o Crotone venceu pelo mesmo placar o Verona, longe de sua torcida. Sassuolo e Torino empataram por 1 a 1.