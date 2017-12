Lazio goleia e elimina o Milan A Lazio se beneficiou de o Milan preferir escalar um time reserva e garantiu vaga na final da Copa da Itália. Nesta quarta-feira, a equipe romana goleou por 4 a 0, gols do brasileiro César, Liverani e Fiore (2). Na primeira partida, a Lazio já tinha vencido por 2 a 1. Seu adversário sairá do ganhador do confronto entre Inter e Juventus, que será decidido nesta quinta-feira.