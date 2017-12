Lázio joga futuro na Liga de Campeões A Lazio precisa ganhar do Copenhague por 1 a 0, nesta terça-feira, no estádio Olímpico, em Roma, para passar para a fase principal da Liga dos Campeões da Europa. O time italiano perdeu o primeiro jogo da seletiva por 2 a 1, na Dinamarca. O Barcelona recebe o Wisla, da Polônia, com a vantagem de ter feito 4 a 3 fora de casa. O Liverpool goleou o Haka (Finlândia) por 5 a 0 e só perde a vaga se acontecer um desastre.