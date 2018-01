Lazio joga; todos de olho em di Canio A Lazio entra em campo neste domingo, no Estádio Olímpico, para enfrentar o Palermo, e mais uma vez a atenção se concentra em Paolo di Canio. O atacante romano continua a provocar polêmica, por conta do gesto que fez dez dias atrás, ao comemorar gol na vitória por 3 a 1 no clássico com a Roma. Na ocasião, tirou a camisa e, perto da arquibancada em que se concentrava sua torcida, esticou o braço direito, na saudação fascista. A atitude exagerada desencadeou uma série de protestos ? primeiro dos próprios rivais, que se sentiram humilhados. A eles se juntaram grupos políticos que têm horror até hoje à memória do regime totalitário que dominou a Itália por 20 anos e jogou o país na Segunda Guerra Mundial. Di Canio não fez muita questão de se explicar, porque também jamais escondeu fascínio pelo sistema de governo do ditador Benito Mussolini. Em sua autobiografia, o jogador de 37 anos fala do ´duce´ como alguém que "não foi compreendido" como devia pela História. Para esfriar a discussão, Franco Carraro, presidente da Federação Italiana de Futebol, disse que não interpretou o gesto de Di Canio como "racista, mas como atitude política". O que não refrescou muito, porque as críticas maiores recaem justamente no fato de ele ter agido como gosta a extrema-direita. Carraro, no entanto, diz que a entidade investiga o caso por meio da Comissão de Disciplina. Há quem interprete as declarações do dirigente como tentativa de não prejudicar a candidatura italiana à organização da Eurocopa de 2012. A torcida da Lazio há muito tempo é vista como a mais preconceituosa da Itália. Independentemente da polêmica, a missão da equipe é a de melhorar sua situação na Série A. Com 23 pontos, está em 9.º lugar. O Palermo tem 25 pontos. A última rodada do 1.º turno terá ainda a líder Juventus (43 pontos e já com o título simbólico de campeã de inverno) em visita ao Cagliari (25). O vice-líder Milan (39) joga em casa contra a Udinese (34 e em 3.º lugar). Outras partidas: Atalanta x Siena, Chievo x Roma, Parma x Lecce, Sampdoria x Bologna e Livorno x Messina.