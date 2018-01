Lazio na semifinal da Copa Itália A Lazio continua a curtir boa fase. Além de ir bem no Campeonato da Série A, garantiu nesta terça-feira vaga para a semifinal da Copa Itália, ao empatar por 0 a 0 com o Bari, fora de casa. Os romanos foram beneficiados pela vitória por 2 a 1 que obtiveram na semana passada no Estádio Olímpico. O Bari precisava de vitória por 1 a 0 para seguir adiante, já que havia marcado um gol como visitante. No entanto, o time do Sul e que disputa a Segunda Divisão italiana, não soube passar pela boa marcação da Lazio. Com isso, perdeu chance de chegar à semifinal pela quarta vez na história ? as anteriores foram em 40, 63 e 84. A Lazio, em compensação, mantém trajetória brilhante, apesar da crise administrativa do clube. Os romanos não perdem fora de casa desde abril do ano passado. Além disso, na atual temporada já venceram 9 vezes e empataram quatro, como mandantes. Os outros dois semifinalistas da Copa Itália serão conhecidos nesta quarta-feira. A Roma recebe o Vicenza com a vantagem de ter vencido por 2 a 1 na semana passada, no campo do rival. O vencedor desse duelo enfrenta a Lazio. O Milan joga em seu campo com o Chievo, com quem empatou por 0 a 0, no duelo anterior. Na quinta-feira, se enfrentam Perugia e Juventus (2 a 1, em Turim). As semifinais estão marcadas para os dias 5 de fevereiro e 5 de março.