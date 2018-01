Lazio não libera jogadores argentinos A Fifa pode punir a Lazio por não liberar os jogadores Diego Simeone, Juan Verón, Hernán Crespo e Claudio López para a seleção argentina, que enfrenta a Bolívia no próximo dia 25, em La Paz, pelas Eliminatórias da Copa de 2002. Os três atletas embarcam domingo à noite para Buenos Aires, após a partida entre Lazio e Vicenza, se apresentando com atraso para o técnico Marcelo Bielsa. Simeone disse hoje que está apenas obedecendo às determinações da Lazio, e pede para que os jogadores não sejam responsabilizados pelo atraso. ?O clube assume toda a responsabilidade?, afirmou o capitão da seleção argentina. De acordo com as determinações da Fifa, os clubes são obrigados a liberar seus jogadores 4 dias antes da partidas das respectivas seleções. A Lazio argumenta que uma derrota para o Vicenza poderia comprometer a sua campanha para alcançar a liderança do campeonato italiano, que hoje está nas mãos da Roma.