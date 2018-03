Lazio oferece salário menor a Rivaldo O presidente da Lazio, Sergio Cragnotti, voltou nesta sexta-feira a dizer que quer o meia Rivaldo, mas disse também que não pretende pagar nem a metade do que o jogador recebe hoje no Barcelona. Cragnotti conta que encaminhou uma proposta ao clube espanhol sugerindo a troca pelo meio-campista Mendieta e disse ter ficado otimista com a receptividade dos espanhóis. "Venho mantendo contato diário por telefone com a Espanha para fechar a negociação e por hora, só falta o consentimento do brasileiro. O Barcelona já deu sua aprovação. Precisamos agora saber a opinião de Rivaldo?, disse o dirigente. O problema, no entanto, é outro. Para trabalhar na Lazio, Rivaldo teria de aceitar redução de mais de 50% nos seus vencimentos. Rivaldo tem contrato com o Barcelona até junho de 2003 e pelo que foi assinado, deve receber US$ 9 milhões no ano que vem. A Lazio oferece US$ 4 milhões por temporada, e quer contrato por um período de três anos. O Barcelona, por sua vez, quer mesmo se livrar de Rivaldo. Além de ter ficado ?caro demais?, se não for vendido até lá, o jogador estará livre para ir embora sem que o clube receba nada. Não bastasse isso, há outros dois motivos. O jogador tem problemas com o novo técnico, o holandês Louis Van Gaal e o time catalão tem excesso de jogadores extra-comunitários. Com a contratação do argentino Riquelme, o clube passou a ter cinco jogadores extra-comunitários - Rivaldo, Fábio Rochemback, Geovanni e Saviola - um a mais que o permitido pela legislação esportiva espanhola. De qualquer maneira, o clube precisaria se desfazer de um deles.