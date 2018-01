Lazio paga salários de outubro Os problemas de caixa não são privilégio apenas de clubes brasileiros. Os tradicionais - e até bem pouco tempo milionários - clubes italianos também vivem tempos difíceis. O exemplo mais claro da crise que atinge o futebol é o Lazio, de Roma, que anunciou nesta terça-feira que, enfim, conseguiu dinheiro para pagar os salários dos jogadores, correspondentes aos meses de outubro e novembro do ano passado. O pagamento só está sendo possível com a ajuda da TV, que antecipou recursos pelos direitos de transmissão do campeonato italiano. Um consórcio de bancos tenta vender o Lazio, mas até o momento não apareceu comprador. O clube corre o risco de repetir a história da Fiorentina, clube que teve suas atividades encerradas no ano passado por conta de uma dívida milionária. O clube mudou de nome e hoje disputa a terceira divisão do futebol italiano.