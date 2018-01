Lazio paga US$ 40 milhões por Mendieta Mais uma negociação vultosa foi fechada no futebol europeu. Nesta terça-feira à noite, em Roma, dirigentes da Lazio e do Valencia chegaram a um acordo para que o meia espanhol Gaizka Mendieta, de 27 anos, se transfira para o clube italiano por US$ 40 milhões. Para a transação ser sacramentada falta apenas o "sim" do jogador, que receberia US$ 4 milhões por temporada. Mendieta estava nos planos do Real Madrid - que já está sendo chamado de "Dream Team" por seus torcedores depois da chegada do francês Zidane - e preferia se mudar para o clube da capital espanhola, mas seu sonho foi desfeito por Jaime Ortí, que acabou de assumir a presidência do Valencia. "Se Mendieta quer ser vendido, estou disposto a ouvir propostas apenas de clubes estrangeiros. Com o Real Madrid não vou nem conversar." A contratação de Mendieta - um jogador valorizado por ter conduzido o Valencia a duas finais consecutivas da Copa dos Campeões - é uma tentativa do presidente Sergio Cragnotti de se reabilitar diante dos torcedores da Lazio, que protestaram com vigor contra a venda do argentino Verón (para o Manchester United) e do checo Nedved (Juventus).