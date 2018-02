Lazio passa pelo Palermo fora de casa e ajuda a rival Roma A Lazio venceu o Palermo fora de casa por 3 a 0 e ajudou a Roma a continuar com tranqüilidade na segunda colocação do Campeonato Italiano. Com 39 pontos, o time da Sicília, que conta com o brasileiro Fábio Simplício, poderia diminuir para apenas um a diferença para o vice-líder, mas foi surpreendido justamente pela principal rival da equipe romana. Os gols da partida foram marcados por Rocchi (dois) e Siviglia. Com o resultado, a Lazio foi a 30 pontos e assumiu provisoriamente a quarta colocação do Italiano. No primeiro tempo, quando tudo levava a um empate sem gols, Rocchi abriu o placar para os visitantes aos 45 minutos. Na etapa complementar, a Lazio não perdeu tempo e ampliou logo aos sete minutos com Siviglia. Aos 33 minutos, Rocchi novamente (agora de pênalti) fechou a goleada para o time de Roma. No outro jogo deste sábado, a Udinese venceu fora de casa o Torino por 3 a 2. Um dos gols da vitória foi marcado pelo brasileiro Barreto. Obodo e Asamoah completaram o placar para os visitantes e Abbruscato marcou os dois gols do Torino. Com o resultado, a Udinese vai para 29 pontos e subiu da oitava para a quarta posição na tabela. O Torino continua em 14.º, com 22 pontos.