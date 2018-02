Lazio perde chance de ser vice-líder A Lazio perdeu por 3 a 0 - gols de Iaquinta, Natale e Candela - para a Udinese, neste sábado, em Udine, e desperdiçou a chance de encostar na líder do Campeonato Italiano, a Juventus, que tem 15 pontos. Com a derrota, ficou em sexto, com 10 pontos. A Udinese está em nono, com nove. No outro jogo deste sábado, Chievo e Treviso empataram por 0 a 0. O primeiro ficou em sétimo, com 10 pontos, e o segundo continua na lanterna, com apenas um. A rodada será completada neste domingo com os seguintes jogos: Milan x Reggina, Roma x Siena, Ascoli x Parma, Fiorentina x Livorno, Lecce x Cagliari, Messina x Sampdoria, Palermo x Empoli, e o clássico Juventus x Inter de Milão.