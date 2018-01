Lazio perde, mas garante vaga na Uefa A Lazio levou pequeno susto, mas está nas oitavas-de-final da Copa da Uefa, a segunda competição mais importante da Europa. A vice-líder do Campeonato Italiano recebeu o Sturm Graz, da Áustria, perdeu por 1 a 0 (gol de Szabics, a três minutos do final), porém segue adiante. A equipe romana foi beneficiada com a vitória por 3 a 1, fora de casa, duas semanas atrás. O Lyon jogou diante de seu público, perdeu por 1 a 0 ? para o Denizlispor, da Turquia ?, mas não teve sorte idêntica à da Lazio. A equipe francesa saiu do torneio, por conta do gol de Oskan, aos 4 minutos do primeiro tempo. A partida anterior havia terminado com empate por 0 a 0. O Besiktas foi outro time turco que se deu bem, mesmo com 0 a 0 diante do Dinamo, em Kiev. No confronto inicial havia vencido por 3 a 1. A falta de gols garantiu vaga também ao Hertha Berlim no tira-teima com o Fulham, da Inglaterra. A equipe alemã havia levado a melhor, 15 dias atrás, por 2 a 1. Os franceses têm no Auxerre seu representante na Uefa. A vaga veio com vitória por 2 a 0 sobre o Betis, do campeão do mundo Denílson. Os espanhóis tinham vencido por 2 a 1, em casa, e caíram no saldo de gols. O Malaga salvou a honra da Espanha, ao bater o Leeds por 2 a 1, na Inglaterra, gols do panamenho Dely Valdes (0 a 0, na ida). O Panathinaikos eliminou o Slovan Liberec, da República Checa, com 1 a 0 ? gol de Panagyotis Fissas. A revanche checa veio com o Slavia Praga, que goleou os gregos do PAOK por 4 a 0, gols de Skacel, Vachousek e Kuka (2). O segundo representante da Grécia é o AEK, que bateu o Maccabi Haifa por 4 a 1. O Anderlecht empatou com o Bordeaux por 2 a 2 e está classificado. O emparceiramento dos grupos será feito nesta sexta-feira, em sorteio em Nyon, na Suíça.