Lazio promete pagar salários atrasados Os jogadores da Lazio entrarão em campo mais tranqüilos para o jogo deste sábado, contra o Brescia, fora de casa, pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. Sem receber salário desde junho, eles ficaram sabendo hoje que o clube pagará na segunda-feira os atrasados de julho, agosto e setembro. A notícia foi dada pelo presidente Ugo Longo e pelo administrador Luca Baraldi, que assumiram o comando do clube depois da renúncia de Sergio Cragnotti ? que era o principal acionista da Lazio e do falido Grupo Cirio. O clube repassará aos jogadores os 12 milhões de euros que recebeu do canal de tevê a cabo ?Stream?, detentor exclusivo dos direitos de transmissão das partidas da equipe. Apesar da crise financeira, a Lazio faz uma ótima campanha. Tem 32 pontos e está a apenas um dos líderes Milan e Inter, que entrarão em campo só no domingo. Fora de casa, a equipe ganhou as sete partidas que disputou. E sua única derrota no campeonato foi na primeira rodada, quando perdeu no estádio Olímpico para o Chievo.