Lazio promove jogador negro O defensor ganês Daniel Ola, de 19 anos, se incorporou nesta quinta-feira ao elenco da Lazio, em ?decisão técnica? do treinador Dino Zoff. No entanto, o fato está sendo interpretado como tentativa do clube em desvencilhar sua imagem àquela do racismo. O time chegou a perder o mando de um jogo por mensagens preconceituosas de sua torcida. Zoff nega que os incidentes tenham influído em sua decisão. ?O clube não precisa disso para provar o que não é.?