Lázio promove torneio contra racismo A equipe italiana do Lázio, cuja torcida é freqüentemente criticada por seu comportamento racista, decidiu aderir a uma campanha idealizada pela Fifa, contra o preconceito racial. A diretoria do clube pretende organizar um torneio em que serão convidados o time africano do Asec Mimosas, da Costa do Marfim, e o israelense Maccabi Haifa. O torneio deverá acontecer no dia 3 de setembro, no estádio Olímpico de Roma, cidade do Lázio. Por ser uma festa, as três equipes vão se enfrentar em jogos que terão apenas 45 minutos de duração.