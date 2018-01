Lazio quebra sequência de vitórias A Lazio perdeu a chance de se igualar ao recorde do Milan de oito vitórias consecutivas obtido na temporada 1992/93, ao apenas empatar, sem gols, neste sábado, com o Brescia, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. Com este resultado, a Lazio se iguala a Milan e Inter de Milão na liderança, com 33 pontos. No outro jogo deste sábado, o Empoli empatou com o Torino por 1 a 1.