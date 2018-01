Lazio quer contratar Sorin e Lopes A diretoria da Lazio está preocupada com a má campanha do time neste início de temporada e decidiu reforçar a equipe. Sem ganhar há cinco rodadas e com apenas quatro pontos ganhos na Liga dos Campeões da Europa, o presidente Sergio Cragnotti mandou representantes para o Brasil em busca de reforços. Dois nomes estão sendo sondados, segundo a agência de notícias DPA. O lateral-esquerdo argentino do Cruzeiro, Sorin, e o meia-atacante palmeirense Lopes. A diretoria do Cruzeiro teria pedido US$ 10 milhões por Sorin e os italianos estão propensos a aceitar. O jogador, de 25 anos, também parece entusiasmado com a idéia. ?Estou orgulhoso com o interesse da Lazio. Creio que mereço outra chance na Itália?, disse ele, que no início da carreira, aos 19 anos, se transferiu para a Juventus, onde não foi bem. O Palmeiras estaria pedindo US$ 9 milhões por Lopes e o acordo estaria muito perto. Segundo fontes do clube italiano, o negócio seria fechado até o final deste mês.