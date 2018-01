Lazio quer Rivaldo no lugar de Verón O meia Rivaldo, do Barcelona, está na lista de contratações da Lazio. O presidente do clube, Massimo Cragnotti, confirmou hoje que decidiu vender o atacante argentino Verón, e afirmou que o seu substituto seria escolhido entre apenas três jogadores: Rivaldo, o português Rui Costa o francês Zinedine Zidane. Verón será negociado com um clube espanhol, disse Cragnotti. E Rivaldo está decidido a deixar o Barcelona, o que aumentaria a possibilidade de uma troca entre os clubes, mais uma parte em dinheiro.