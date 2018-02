Lazio se classifica na Copa da Uefa A Lazio mantém sonho de conquistar um título europeu na temporada de 2002-03. A equipe italiana bateu o Wisla por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira, e garantiu classificação para as quartas-de-final da Copa da Uefa. O jogo inicialmente estava previsto para a semana passada, mas teve de ser adiado por causa de tempestade de neve na Polônia. O Wisla saiu na frente, com gol de Marcin Kuzba aos 4 minutos do primeiro tempo. A reação da Lazio começou com o português Fernando Couto, que empatou aos 21. O veterano atacante Enrico Chiesa marcou o segundo aos 10 minutos da etapa final. O primeiro duelo, disputado no estádio Olímpico, em Roma, terminou com empate de 3 a 3. A Lazio, dessa forma, é a única equipe italiana a seguir adiante na Copa da Uefa. O Chievo, estreante na competição, não passou da fase inicial - foi batido pelo Estrela Vermelha, da Iugoslávia. O Parma não resistiu ao Wisla Cracóvia, na segunda eliminatória, e ficou pelo caminho. O próximo desafio da Lazio é o Besiktas, da Turquia, em jogos marcados para os dias 13 e 20. O primeiro duelo será no campo do rival. Segundo o emparceiramento feito pela União Européia de Futebol na semana passada, o Málaga (Espanha) encara o Boavista (Portugal), o Celtic Glasgow (Escócia) mede forças com o Liverpool (Inglaterra) e o Porto (Portugal) faz tira-teima com o Panathinaikos (Grécia). O Liverpool é a única equipe que veio da Liga dos Campeões (terminou em terceiro em seu grupo) a se dar bem na Copa da Uefa. As outras sete caíram: Auxerre, Lyon, AEK, Haifa, Dinamo, Brugge e Lens.