Lazio se reforça com o uruguaio Eguren por empréstimo

"Eguren está muito feliz, espera poder jogar quanto antes, iniciar sua aventura na Lazio, nestes dias sonhava com o encerramento da negociação", afirmou José Tarraga, em entrevista publicada nesta quarta-feira no jornal Corriere dello Sport.

O jogador foi cedido por empréstimo ao clube italiano, que pagou 500 mil euros ao Villarreal e poderá contratar o jogador em definitivo em junho por cerca de 2 milhões de euros, segundo informações do jornal. A Lazio lhe ofereceu um contrato de três anos com um salário anual de 600 mil euros, de acordo com a mesma fonte.

O meio-campista uruguaio de 29 anos iniciou a sua carreira no Wanderers de Montevidéu e passou depois pelo Nacional antes de jogar na Europa por Rosenborg (Noruega), Hammarby (Suécia) e, desde 2008, no Villarreal. Eguren deve ser convocado para defender o Uruguai na Copa do Mundo da África do Sul.