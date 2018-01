Lazio tentará parar a líder Juventus A Lazio joga por toda a Itália no clássico deste sábado contra a Juventus, em Roma. A equipe de Turim lidera o campeonato com 10 pontos de vantagem sobre Fiorentina e Inter (11 sobre o Milan), venceu 14 das 15 partidas que disputou e parece imparável em sua rota rumo ao bicampeonato. Por isso, quem não for juventino estará torcendo pela equipe da capital no clássico. O técnico Fabio Capello trabalha para não deixar seu elenco se acomodar. E deu o recado nesta sexta: ?Não podemos nos deixar levar pelos elogios nem nos impressionarmos com os números. Temos de pensar no futuro, no que vem pela frente, e não no que fizemos até agora. O jogo contra a Lazio vai ser muito difícil, ainda mais que é fora de casa?. Ele não poderá contar com dois titulares: Émerson está na fase final de recuperação de uma lesão muscular na coxa direita e o goleiro Buffon só voltará a jogar em janeiro por causa de uma contusão num dedo do pé esquerdo. Em grande fase ? tem 13 gols, apenas três a menos que Toni, da Fiorentina, que é o artilheiro da competição ?, o atacante francês Trezeguet está muito animado. ?O time atravessa um ótimo momento e eu também estou muito feliz com meu rendimento. Espero que a gente faça uma grande partida em Roma?. A outra partida deste sábado será entre Lecce e Treviso, duas equipes em situação delicada na tabela. O Lecce é o 17.º colocado, com 11 pontos, e o Treviso está na lanterna, com oito. Jogos do domingo: Cagliari x Ascoli; Chievo x Udinese; Empoli x Fiorentina; Milan x Messina; Palermo x Livorno; Reggina x Inter; Siena x Parma; e Sampdoria x Roma.