Lazio vacila e empata com Atalanta A Lazio vacilou neste sábado, na abertura do returno do Campeonato Italiano, ao empatar por 0 a 0 com a Atalanta, em casa. O resultado deixou a atual campeã isolada na segunda colocação, com 34 pontos, mas ela pode ser superada neste domingo pela Juventus, 33 pontos e que joga em Turim contra o Napoli. A liderança é da Roma, com 39 pontos e que visita o Bologna. A Lazio havia vencido quatro partidas em seguida, com dez gols no total, no torneio da Série A, em reação espetacular. Desta vez, porém, a dupla formada pelo argentino Crespo e pelo chileno Salas passou em branco e não conseguiu fugir da boa marcação da Atalanta. O time de Bérgamo, Norte da Itália, suportou a pressão, não se incomodou também com vaias dos 50 mil torcedores que foram ao Estádio Olímpico e comprovou que é uma das surpresas da temporada. Com o empate em Roma, foi para 30 pontos e se mantém na quarta colocação. A 18 ª rodada prossegue mais tarde, com Internazionale x Reggina. Para este domingo, além dos jogos de Roma e de Juventus, estão previstos: Fiorentina x Parma, Brescia x Udinese, Lecce x Perugia, Verona x Bari e Vicenza x Milan.