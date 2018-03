Lazio vence a primeira da Juventus A Lazio ficou bem perto de conquistar mais uma vez a Copa Itália. A equipe romana recebeu a Juventus, nesta quarta-feira, no Estádio Olímpico, venceu por 2 a 0 e agora pode perder até por um gol de diferença no duelo de volta, dia 12 de maio, em Turim. Stefano Fiori foi o destaque do clássico, ao marcar os gols decisivos. O primeiro tempo foi equilibrado, sem grandes oportunidades para os dois times. No último minuto, a Lazio protestou, por ter gol anulado, sob a alegação de que Corradi cometeu falta na saída do goleiro Chimenti. Os romanos, porém, souberam aproveitar-se dos desfalques e do nervosismo do rival e abriram o placar aos 14 minutos do segundo tempo, com chute forte de Fiori, depois de bola ajeitada por Fernando Couto. A 10 minutos do fim, Fiori aumentou a diferença. Pouco depois, a Juventus perdeu Tudor, expulso. O tropeço significou a terceira derrota juventina em oito dias ? e em torneios distintos. Na quarta-feira passada, foi surpreendida pelo Deportivo La Coruña por 1 a 0, na eliminação na Liga dos Campeões. No domingo, caiu por 3 a 1 diante do Milan e deu adeus à briga pelo título da Série A do calcio em 2003-04. Arrocho ? Os clubes italianos deverão pôr as contas em ordem, a partir da próxima temporada, se não quiserem ser rebaixados. ?Quem não tiver a casa em ordem, não participará dos campeonatos?, ameaçou Franco Carraro, presidente da federação de futebol local. A nova legislação prevê descenso, suspensão temporária ou até falência para os times que tiverem dívidas com o governo, com jogadores ou com órgãos esportivos. Haverá maior controle também das finanças.