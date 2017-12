Lazio vence a Udinese por 2 a 1 A equipe do Lazio venceu a Udinese por 2 a 1 na tarde deste sábado, na abertura da oitava rodada do Campeonato Italiano. Os gols do Lázio foram marcados por Bernardo Corradi e Simone Inzaghi. Vincenzo Iaquinta fez o único gol da Udinese. Com a vitória, o Lazio chega aos 16 pontos e pelo menos até o final da rodada, ocupa a segunda colocação na classificação geral. Milan e Juventus, que lideram o campeonato, se enfrentam ainda neste sábado. No domingo, mais sete jogos: Ancona x Siena; Bologna x Sampdoria, Brescia x Parma, Lecce x Empoli, Modena x Perugia, Roma x Reggina e Chievo x Inter.