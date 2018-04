Lazio vence Brescia e sobe para 3º no Italiano

Com o resultado, a Lazio chegou aos 45 pontos e retomou, ainda que provisoriamente, a terceira colocação da tabela - a Inter de Milão poderá recuperar a posição se vencer a Juventus ainda neste domingo. O Milan lidera o campeonato, com 52 pontos, três a mais que a Napoli. O Brescia, por sua vez, segue em 18.º, com 22.

Hernanes teve atuação discreta neste domingo, após expulsão no amistoso do Brasil com a França, na quarta-feira. Coube, então, a Gonzalez e Kozak comandarem o ataque do time. O primeiro abriu o placar aos 17 minutos de jogo. Kozak confirmou a vitória aos 13 da segunda etapa.

Também neste domingo, o Cagliari derrotou o Chievo por 4 a 1 com dois gols do brasileiro Nenê. Seu compatriota Jeda marcou um dos gols do Lecce na derrota para o Catania por 3 a 2. A Sampdoria bateu o Bologna por 3 a 1, enquanto Bari e Genoa empataram sem gols. A Udinese superou o Cesena por 3 a 0 e a Fiorentina venceu o Palermo por 4 a 2, fora de casa.