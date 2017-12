Lazio impede a Fiorentina de assumir liderança no Italiano

A Lazio frustrou a tentativa da Fiorentina de assumir a liderança do Campeonato Italiano neste sábado. Em partida válida pela 18º rodada, o time de Roma superou a Fiorentina, fora de casa, por 3 a 1, com o último gol da partida sendo marcado pelo brasileiro Felipe Anderson.

A Fiorentina é a terceira colocada no Campeonato Italiano, com 38 pontos, e tentava aproveitar que Inter de Milão (39) e Napoli (38) só vão entrar em campo no domingo para assumir a ponta e pressionar os rivais. Agora, porém, corre risco de ser ultrapassada pela Juventus, a quarta colocada, com 36 pontos. Já a Lazio chegou aos 27, na nona colocação.

Atuando fora de casa, a Lazio abriu o placar da partida aos 46 minutos do primeiro tempo, com o gol marcado pelo espanhol Baldé Diao Keita. Os outros gols da partida saíram somente nos acrescimentos do segundo tempo. O primeiro deles foi da Lazio, marcado pelo sérvio Sergej Milinkovic-Savic, aos 47.

O argentino Facundo Roncaglia diminuiu para a Fiorentina logo depois, aos 48 minutos. Só que Felipe Anderson, que entrou em campo na reta final do segundo tempo, definiu a vitória da Lazio aos 51.

No outro jogo já disputado neste sábado pelo Campeonato Italiano, o vice-lanterna Carpi bateu, em casa, a Udinese, que está em 11º lugar, por 2 a 1.