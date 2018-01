Lazio vence de virada e sobe para quinto na tabela do Italiano

A Lazio deu um salto na tabela do Campeonato Italiano neste domingo ao obter uma suada vitória de virada sobre o Hellas Verona, por 2 a 1, fora de casa. O volante argentino Lucas Biglia foi o grande responsável por liderar a equipe, que aparece agora em quinto lugar da tabela.

Biglia participou dos dois gols dos visitantes. No primeiro, converteu o pênalti aos 17 minutos do segundo tempo. No segundo, rolou a bola na cobrança de falta que resultou no gol de Marco Parolo aos 41 minutos.

Antes do segundo, a Lazio já contava com apenas dez jogadores em campo desde os 35, por causa da expulsão do zagueiro Maurício, ex-Palmeiras. O Hellas Verona havia inaugurado o placar aos 33 minutos do primeiro tempo, com gol de Filip Helander.

Com a vitória, a Lazio saltou do nono para o quinto lugar, agora com 12 pontos, mais perto dos líderes do campeonato - a Inter de Milão ocupa o primeiro posto, com 15. O Hellas Verona segue com apenas três pontos, na beira da zona de rebaixamento.

Nesta mesma rodada, o Torino venceu o Palermo por 2 a 1, em casa, em partida que contou co dois gols de Giancarlo Gonzalez, um deles contra, beneficiando o time da casa. Marco Benassi anotou o outro gol dos anfitriões. A Udinese derrotou o Bologna por 2 a 1, fora de casa, enquanto Sassuolo empatou com o Chievo Verona por 1 a 1.