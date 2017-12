Lazio vence Inter de virada por 2 a 1 A Lazio derrotou a Inter por 2 a 1, neste domingo, e alcançou o rival na classificação do Campeonato Italiano. Com o resultado, o time romano divide a quarta colocação com 28 pontos. A equipe de Milão saiu na frente com Vieri, mas Corradi empatou ainda no primeiro tempo e Zauri marcou o gol da vitória. A Roma terminou o ano como líder (36).