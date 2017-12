Lazio vence Juventus por 1 a 0 A Lazio venceu a Juventus por 1 a 0, neste sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Italiano. O gol foi marcado por Liverani, aos quatro minutos do segundo tempo. Com a vitória, o time romano chegou aos 17 pontos, ao lado de Roma, Bologna e da própria Juventus. Tentando esquecer a derrota para o Verona, no último domingo, no clássico da cidade, o líder Chievo (20 pontos) recebe o Perugia neste domingo, em Verona. O técnico Luigi del Neri não poderá contar com o atacante Marazzina, expulso na derrota para o Verona. Fora de casa, a Roma enfrenta o Bologna, às 12h (com PSN). O atacante argentino Gabriel Batistuta declarou que dentro de um mês todos poderão ver o verdadeiro Batistuta. "Dentro de um mês estarei de novo no meu nível máximo", garantiu o atacante.