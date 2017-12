Lazio vence na estréia de Passarella O técnico argentino Daniel Passarella estreou com o pé direito e levou a Lazio à vitória sobre o Messina, da segunda divisão, por 2 a 0, neste domingo, na partida de ida das oitavas-de-final da Copa da Itália. Nos demais jogos deste domingo, a Lazio derrotou o Siena por 2 a 1 com gols de Hernán Crespo, a Roma perdeu por 2 a 1 para o Piacenza e o Bologna, no sábado, ficou apenas no empate por 2 a 2 diante do Atalanta. A rodada ainda tem mais um jogo hoje entre Sampdoria e Juventus. Na segunda-feira jogam Udinese e Internazionale e na terça-feira, o Milan enfrenta o Perugia.