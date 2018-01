Lazio vence o Atalanta por 2 a 0 A equipe da Lazio derrotou o Atalanta de Bergamo por 2 a 0 neste sábado, na partida antecipada da sétima rodada do Campeonato Italiano. O argentino Claudio Lopez foi o destaque do jogo, ao marcar um gol e dar o passe para o segundo. Lopez abriu a contagem aos 42 minutos do primeiro tempo, num chute de longa distância. Aos 32 minutos da segunda etapa, o argentino lançou o português Fernando Couto, que ampliou para 2 a 0. Esta foi a primeira vitória da Lazio, em casa, desde o dia 21 de agosto, quando bateu no Copenhague, da Dinamarca, por 4 a 1, em partida válida pela Liga dos Campeões da Europa. Ainda neste sábado, está previsto mais um jogo da sétima rodada: a Roma, atual campeã, vai enfrentar o Perugia.