Lazio vence Sampdoria e segura quarta posição no Italiano A Lazio derrotou neste domingo a Sampdoria, em casa, por 1 a 0, pela 27.ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, a equipe manteve a quarta posição - os quatro primeiros se classificam para a Liga dos Campeões 2007/2008. O gol da vitória foi marcado por Tommaso Rocchi, aos 23 minutos do primeiro tempo. Em outro jogo, o Empoli derrotou a Udinese, fora de casa, por 1 a 0 (gol de Nicola Pozzi). A vitória garantiu a equipe na quinta posição, com 41 pontos, dois a menos do que a Lazio. Por sua vez, o Palermo, terceiro, voltou a tropeçar. Desta vez foi para o Messina - derrota por 2 a 0. A equipe continua com 45 pontos. Quem também se destacou na rodada foi a Fiorentina, que massacrou o Torino por 5 a 1 - os destaques na goleada foram Luca Toni e Alessandro Gamberini, com dois gols cada. Com o resultado, o time foi para 35 pontos, assumindo a sétima posição. Vale lembrar que a Fiorentina foi punida com 15 pontos por causa de seu envolvimento no escândalo de manipulação de partidas, do contrário, estaria em terceiro na tabela, com 50 pontos. Mais três jogos completaram a rodada, que foi aberta no sábado, com a vitória da líder Internazionale: Cagliari 2 x 0 Atalanta, Catania 1 x 1 Siena e Parma 2 x 2 Reggina. O artilheiro do Italiano é Totti, da Roma, com 16 gols.