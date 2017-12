LDU aproveita vacilo do Santos e ganha Pelo que a LDU jogou, o Santos pode se dar por satisfeito por ter perdido apenas por 3 a 2, nesta quarta-feira, no Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador, no primeiro confronto das quartas-de-final da Copa Sul-Americana. O time da casa dominou amplamente a partida, perdeu muitos gols e mereceu o triunfo - que lhe dá vantagem de empatar o jogo da volta, dia 10, em Santos, para avançar às semifinais. Os brasileiros têm de vencer por dois gols. A LDU impôs um ritmo forte logo nos primeiros minutos, mas abriu o placar num lance de sorte. Aos 14, Murilo recebeu na esquerda e cruzou bem fechado - a bola fez uma curva, encobriu Mauro e foi às redes. O Santos teve dificuldades para armar jogadas, mas empatou na primeira vez que foi ao ataque. Aos 20, Preto Casagrande lançou William, na entrada da área. O centroavante foi mais rápido que os zagueiros e tocou na saída de Espinosa. Mas o time da casa não desanimou e seguiu pressionando. Aos 29, Mauro fez boa defesa, no chute de Obregón, de fora da área. Mas não pôde evitar o gol, sete minutos depois. Aguinaga tocou para Ambrossi, dentro da área e Antônio Carlos tentou cortar, no carrinho, mas levou um drible desconcertante do lateral equatoriano, que bateu por baixo do goleiro: LDU 2 a 1. Na etapa final, a LDU não mudou seu estilo e pressionou desde os primeiros minutos. No contra-ataque, porém, brilhou a estrela de Basílio, que, livre, recebeu bom lançamento, driblou Espinosa e empatou o jogo. Os equatorianos perderam várias chances e foram premiados a seis minutos do fim. Salas pegou o rebote da defesa, chutou de primeira e acertou o canto direito de Mauro, fechando o placar e garantindo a vitória equatoriana por 3 a 2.