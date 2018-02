LDU confia no conjunto e na torcida A LDU aposta na força de seu conjunto e na pressão da torcida para derrubar o Santos mais uma vez na altitude de Quito, nesta quinta-feira, pela Libertadores. Respeito não falta à equipe brasileira. O técnico peruano Juan Carlos Oblitas, aliás, faz questão de ressaltar a força do time de Robinho, mas avisa: "Jogaremos tudo nessa partida. Será um jogo duro e dificílimo." O estádio Casa Blanca, com capacidade para 65 mil pessoas, deverá estar lotado para acompanhar o jogo mais aguardado do grupo 2 da Libertadores. A LDU entrará em campo embalada pela goleada por 4 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil na rodada passada do Campeonato Equatoriano. "O grupo está pronto. Temos de conquistar pontos em casa, apostando em uma formação ofensiva", explicou o meio-campista Ambrossi. A força da LDU está na experiência do veterano Aguinaga e na habilidade do peruano Palacios. O elenco sofreu poucas mudanças em relação ao time que disputou a Libertadores e a Copa Sul-Americana em 2004. Por isso, o otimismo toma conta da capital equatoriana.