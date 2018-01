LDU, de novo, no caminho do Santos A LDU, do Equador, é mais um time que garantiu sua passagem para a fase classificatória da Copa Libertadores, mesmo perdendo por 4 a 1 para o Peñarol, nesta quinta-feira, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. O time equatoriano garantiu a vaga por ter feito mais gols na casa do adversário (um, contra nenhum dos uruguaios no jogo em Quito), pois o jogo de ida havia terminado 3 a 0 para a LDU. Agora, os equatorianos estão no Grupo 2 do torneio continental, junto com Santos, Danubio e Bolivar.