LDU e River empatam no Equador e beneficiam o Caracas LDU e River Plate empataram por 1 a 1, nesta quinta-feira, em Quito, no Equador, e perderam a oportunidade de assumir a liderança provisória do Grupo 6 da Copa Libertadores da América. Vera marcou para os anfitriões e Farias igualou para os argentinos. Com o resultado, a LDU manteve-se na segunda colocação da chave com quatro pontos e um gol de saldo. O River é o terceiro, com os mesmos quatro pontos, mas nenhum gol de saldo. O líder é o Caracas, com seis pontos e um jogo a menos que os dois, assim como o lanterna Colo Colo, que perdeu as duas partidas que disputou. O Caracas pode chegar à terceira vitória seguida justamente diante do Colo Colo, na próxima terça-feira, na Venezuela. River e LDU voltam a campo no início do returno da competição. A partida de volta, válida pela quarta rodada, será no dia 29 de março, quinta-feira, em Buenos Aires.