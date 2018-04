LDU e San Lorenzo vencem fácil pela Sul-Americana

Em Quito, a LDU goleou o Lanús, da Argentina, por 4 a 0, em um show de oportunismo do centroavante Claudio Bieler. Um dos destaques da equipe equatoriana na conquista inédita da Copa Libertadores da América no ano passado, Bieler marcou os três primeiros gols - todos no primeiro tempo. Méndez, em cobrança de pênalti, fez o quarto nos acréscimos da segunda etapa.

Na partida da volta, marcada para o próximo dia 1.º, a LDU pode perder por até três gols de diferença na Argentina para se classificar. Se marcar um gol, o Lanús terá de vencer por 5 ou mais gols de vantagem. O vencedor deste duelo terá pela frente, nas quartas, quem passar de Vélez Sarsfield (Argentina) e Unión Española (Chile).

Já em Buenos Aires, no estádio Nuevo Gasómetro, o San Lorenzo não goleou, mas não teve trabalho para derrotar o Cienciano, do Peru, por 3 a 0 - dois gols do centroavante Bernardo Romeo e um de Rovina. Na volta, em Cuzco, na próxima quarta, o time argentino pode perder por até dois gols de diferença para avançar. O vencedor do confronto encara quem sair vitorioso do duelo entre River Plate, do Uruguai, e Vitória.