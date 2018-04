LDU empata com o Libertad e avança na Sul-Americana

No jogo de ida, em Quito, a LDU havia vencido por 1 a 0. Com um gol de Javier González, aos 32 minutos do primeiro tempo, o Libertad fez o gol que empatou o duelo e estava levando a decisão para os pênaltis. Só que Edison Méndez, aos 19 da segunda etapa, fez o gol de empate e da classificação dos equatorianos.

Nas oitavas, a LDU terá pela frente o vencedor do duelo argentino entre River Plate e Lanús. Na partida de ida, no Monumental de Nuñez, o Lanús surpreendeu ao vencer de virada por 2 a 1. A volta será no dia 17 de setembro.

CHILENOS AVANÇAM - O Unión Española também se classificou às oitavas da Sul-Americana. Em Santiago, o time chileno derrotou o La Equidad, da Colômbia, por 1 a 0 - gol de Aravena, aos 17 minutos do primeiro tempo. Na ida, em Bogotá, as equipes haviam empatado por 2 a 2.

Na próxima fase, o Unión Española jogará contra quem passar do confronto argentino entre Boca Juniors e Vélez Sarsfield. Na ida, no estádio La Bombonera, houve empate por 1 a 1. A volta, no José Almafitani, será no dia 16 de setembro.