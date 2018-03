LDU ganha do River Plate por 2 a 1 A LDU derrotou o River Plate por 2 a 1, nesta terça-feira à noite, em Quito, no Equador. Agora, as duas equipes voltam a se enfrentar no dia 26 de maio, em Buenos Aires, para decidir quem vai às quartas-de-final da Copa Libertadores da América. O primeiro gol do jogo foi marcado por Urrutia, de pênalti, aos 34 minutos. O River empatou ainda na etapa inicial, com Patiño, aos 41. Mas a LDU chegou à vitória, aos 28 do segundo tempo, novamente com Urrutia.