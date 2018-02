LDU ganha e embola grupo do Santos A LDU venceu na noite desta terça-feira por 1 a 0 o Bolivar, no Equador (gol de Edison Méndez, aos 25 minutos do primeiro tempo), e embolou a classificação do Grupo 2 da Copa Libertadores deste ano. É que com este resultado a LDU chegou aos 3 pontos, o mesmo total de Santos, Bolívar e o próprio Danúbio. A próxima rodada deste grupo terá os seguintes jogos: Danúbio x Bolívar (15/3) e LDU x Santos (17/3).