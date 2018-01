LDU goleia e fica perto da vaga na Copa Libertadores Jogando em casa, a LDU goleou os peruanos do Universitario por 4 a 0 na noite desta quinta-feira e ficou mais próxima de garantir uma das vagas do Grupo 5 nas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. A partida foi realizada no estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador. Com o triunfo, a LDU segue na segunda colocação da chave, com nove pontos, três a menos que o líder Vélez Sarsfield. Os argentinos já estão classificados, enquanto o Universitário não tem mais chances de avançar. Apoiada por sua torcida, a LDU abriu o marcador aos 28 minutos do primeiro tempo. Após um cruzamento da esquerda, o atacante Agustín Delgado subiu sozinho e cabeceou para o fundo do gol. Os donos da casa ampliaram a vantagem aos 40 minutos, com Enrique Vera, que recebeu um passe na área e chutou na saída do goleiro Juan Flores. Na etapa final, os equatorianos seguiram melhor em campo e anotaram o terceiro gol aos 5 minutos. Edison Méndez foi lançado, invadiu a área e chutou no canto esquerdo do goleiro rival. O último tento foi anotado aos 34 minutos. Hernández fez boa jogada e tocou para Hugo Guerrón, que chutou com força, sem chances para Flores. Na próxima rodada a LDU irá enfrentará o Vélez Sarsfield, no dia 18 de abril, no estádio Fortín, em Buenos Aires. Antes os argentinos pegam o Rocha na terça-feira, no Uruguai.