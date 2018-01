LDU goleia e fica perto da vaga nas quartas da Libertadores A LDU não teve dificuldades para golear o Atlético Nacional por 4 a 0, na madrugada desta quarta-feira, no Estádio Casablanca, em Quito, no Equador, e ficar bem perto da vaga para as quartas-de-final da Copa Libertadores da América. O destaque do jogo foi o atacante Murillo, autor de três gols - o outro foi marcado por Vera. Com o resultado, a LDU pode perder por até três gols de diferença na próxima terça-feira, em Medellín, na Colômbia, que estará classificada para enfrentar o vencedor do confronto entre Internacional e Nacional, do Uruguai.