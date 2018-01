LDU passa fácil pelo Rocha no Grupo 5 A Liga Deportiva Universitária (LDU) de Quito goleou na quinta-feira, por 5 a 0, o Rocha, do Uruguai, pela quarta rodada do Grupo 5 da Copa Libertadores da América. Os gols da equipe equatoriana foram marcados no primeiro tempo por Murillo, aos 13 minutos, e Urrutia, aos 25. Na etapa final ampliaram o placar para o time da casa Urrutia, aos 16 minutos, Méndez, aos 18, e Candelario, aos 40. Com a goleada, o LDU somou seis pontos e ocupa agora a segunda posição na classificação geral. Já o Rocha, com quatro pontos, desceu para o terceiro Lugar.