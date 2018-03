LDU perde e São Paulo comemora A Liga Deportiva Universitária (LDU) perdeu por 1 a 0 na noite desta quinta-feira para o Alianza Lima, do Peru, em partida válida pela quinta rodada do Grupo 4 da Copa Libertadores da América. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Jefferson, aos 43 minutos do primeiro tempo. O resultado foi comemorado pelo São Paulo, que assumiu a liderança isolada do grupo e agora precisa apenas de um empate para garantir o primeiro lugar e a classificação automática para a próxima fase da competição. O São Paulo fecha sua participação nesta primeira fase da Libertadores no dia 7 de abril, contra o Alianza, no Morumbi. No jogo de ida, em Lima, o time brasileiro venceu por 2 a 1. O São Paulo lidera a chave com 12 pontos ganhos. Alianza e LDU aparecem em segundo em 9 e o Cobreloa, do Chile, é o lanterna, sem nenhum ponto conquistado até aqui.